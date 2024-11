Lautaro furioso a fine gara: “Ecco cosa è successo”

Nell'immediato post partita di Inter-Venezia, Lautaro Martinez ha parlato ai microfoni di DAZN per commentare la vittoria di misura maturata questa sera a San Siro. Nei minuti di recupero , il capitano nerazzurro è apparso furioso per la decisione della Sig.ra Ferrieri Caputi di assegnare un corposo extratime, che ha consentito alla squadra di Di Francesco di arrivare all' episodio Bisseck-Sverko .

Lautaro spiega la rabbia a fine gara: "Dobbiamo crescere tutti"

Intercettato dai microfoni di DAZN a bordocampo, Lautaro Martinez ha spiegato il motivo della sua reazione nel finale, direttamente dalla panchina: "È successo che nel primo tempo sono stati dati 0 minuti di recupero, nel secondo tempo 7 - ha tuonato il "Toro" -. Per andare avanti dobbiamo crescere tutti. Se continuiamo così il calcio va avanti, noi ci fermiamo. La rabbia dipende da questo, non perché abbiamo preso gol. Ci prendiamo questi tre punti e andiamo avanti. Non sto dando colpa a questo sia chiaro. È un mio pensiero, scusate se sono agitato. Poco cinismo? Ma è successo anche con la Juve, sono consapevole che dobbiamo chiudere le partite prima, in questi dettagli dobbiamo crescere noi".