Marotta: "L'Inter vuole essere protagonista, sta a Inzaghi..."

"L' Inter vuole recitare un ruolo da protagonista, dobbiamo dare il massimo in ogni competizione". Così Giuseppe Marotta , presidente dell' Inter , all'uscita dall' assemblea straordinaria per la riforma dello Statuto della Figc . Il numero uno nerazzurro ha poi aggiunto: "Il tour de force con tante partite ravvicinate porta un dispendio di energie. Possono esserci cali di tensione, ma sta all'allenatore tenere, soprattutto dal punto di vista motivazionale, un approccio adeguato alle gare".

Marotta sulla riforma dello Statuto: "Dibattito aperto all'interno della Serie A"

Commentando la giornata di lavori, Marotta ha spiegato: "Non si è voluto esprimere dissenso nei confronti della proposta di Gravina, ma c'è un dibattito aperto all'interno della Serie A che va affrontato. Si possono ottenere risultati anche senza fare muro contro muro, vanno prese posizioni di non belligeranza nei confronti della Federazione, ma ci deve essere un confronto schietto e costruttivo per entrambe le parti. Quello che dispiace è questa aria di conflittualità che sfocia in personalismi da eliminare".

Marotta: "Occorre una negoziazione rispettosa di tutti"

Marotta ha invine concluso: "Il confronto dialettico porta al fatto di conquistare posizioni, ma bisogna farlo nell'arco di una negoziazione rispettosa di tutti. Auspico che si vada avanti sottolineando comunque che il problema, per noi, è la poca considerazione che abbiamo davanti alla politica. Bisognerebbe rendersi conto che serve fare di più avendo un confronto diretto perché il mondo dello sport, il calcio in particolare, rappresenta un grandissimo patrimonio della nostra nazione".