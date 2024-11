Inzaghi promuove il gruppo: "Grandi risposte da chi è andato in campo"

MILANO - Al solito afono e stravolto, ma felice, Simone Inzaghi , dopo il sofferto e pesantissimo successo sull'Arsenal , che proietta l' Inter in alto nel girone di Champions League . In particolare, il tecnico nerazzurro, ci tiene a sottolineare proprio la capacità della sua squadra di resistere al ritorno inglese, tutto sommato concedendo anche poco agli avversari.

"Grandi risposte dal gruppo"

"Oggi ho avuto le risposte che volevo da chi è andato in campo, d'altro canto quando parliamo di una rosa con 23 titolari non lo facciamo per dire. Era la sesta partita in pochi giorni, abbiamo giocato ogni 72 ore e non sono riuscito a fare le rotazioni che volevo, non era facile. L'Arsenal è una squadra fortissima, i ragazzi sono stati bravi e ora ci godiamo la serata. Da domani vedremo di recuperare al meglio per affrontare la settima partita".

"Bello non prendere gol"

"È la quarta partita in Europa in cui riusciamo a tenere la porta inviolata, bello vedere un dato del genere. Ma la differenza reti sarà fondamentale per la qualificazione, per cui dovremo continuare così. Il calendario non sarà semplice".