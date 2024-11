Inter, cori dei tifosi contro Lukaku: arriva la multa del Giudice Sportivo

MILANO - Il Giudice Sportivo, Gerardo Mastrandrea, ha inflitto un' ammenda di 5mila euro all' Inter dopo il big match di domenica sera a San Siro contro il Napoli "per avere suoi sostenitori, prima dell’inizio della gara e nel corso della stessa, intonato più volte cori insultanti nei confronti di un calciatore della squadra avversaria". Il riferimento è ovviamente a Romelu Lukaku , grande ex della sfida. Nessun giocatore è stato invece squalificato dopo la 12esima giornata di Serie A.

Inter, cori dei tifosi contro Lukaku

Il centravanti belga è stato più volte preso di mira dai sostenitori nerazzurri: da "Lukaku uomo di me**a" a "Lukaku, tu sei un figlio di pu***na", cantati durante il riscaldamento e all'ingresso dei 22 in campo. La Curva Nord di San Siro non ha certo risparmiato l'attaccante azzurro, reo di non aver risposto alla seconda chiamata del club nerazzurro nell'estate 2023.