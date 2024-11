Moratti punge gli arbitri: "Iuliano-Ronaldo? Col Var non cambiava nulla"

Massimo Moratti torna sul famoso contatto tra Iuliano e Ronaldo in occasione della sfida scudetto della stagione 97-98 tra Juventus e Inter. "Cosa sarebbe cambiato se ci fosse stato il Var? Onestamente presumo che ci sarebbe stato comunque un arbitro al Var e non ho molta fiducia che, anche con l’ausilio della tecnologia, ci avrebbero dato rigore. All’epoca gli arbitri erano tutti schierati da un certo lato", ha detto l 'ex presidente nerazzurro a Kiss Kiss Napoli.

Moratti segue Conte: "Ha ragione"

Antonio Conte, tecnico del Napoli, aveva lamentato il mancato utilizzo delle immagini tv in occasione del rigore concesso all'Inter nella sfida con gli azzurri: "Conte non ha sbagliato sul Var con quelle dichiarazioni. Se il Var c’è, deve funzionare bene. Su alcune situazioni legate ai rigori mi vien da ridere. Bisogna eliminare certi errori di interpretazione". Chiusura dedicata ai conti delle squadre di serie A. "L’allarme di Cairo riguardo i conti delle squadre di serie A? Il grido di Cairo non va sottovalutato. Nulla è cambiato rispetto ai miei tempi. Per le big è sempre stato così: costi superiori ai ricavi. Sotto l’aspetto gestionale dei conti e dei risultati sportivi ottenuti il Napoli è un esempio da seguire ed diventata nuovamente una big proprio grazie ad una gestione oculata dei conti".