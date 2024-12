Inter, Inzaghi non fa drammi dopo il ko a Leverkusen: "Destino ancora nelle nostre mani"

LEVERKUSEN (GERMANIA) - Rammarico ma nessun dramma per Simone Inzaghi dopo il primo ko in Champions League incassato dalla sua Inter a Leverkusen per mano del Bayer, che ha vinto 1-0 segnando nel finale e interrompendo l'imbattibilità dei nerazzurri (che nelle cinque gare precedenti del maxi-girone non avevano subito alcun gol).