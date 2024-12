Inzaghi, che frecciata: "Molti non vedevano l'ora di vedere l'Inter inciampare"

"Gara preparata bene"

"Noi volevamo fare una grande gara, l'abbiamo preparata bene. Sapevamo le qualità della Lazio, i ragazzi poi sono stati bravi ad interpretarla. Ora andiamo avanti fra tanti impegni sperando di fare ancora prestazioni del genere".

"Orgoglioso dei miei giocatori"

"La cosa di cui sono più orgoglioso è quello che mettono in campo i giocatori. Mettono un impegno folle, giocando a questi ritmi lo devono sempre mettere in campo e me lo dimostrano sempre. Meritano tutti di giocare, io devo fare delle scelte ma c’era tanta gente che non vedeva loro che inciampassimo. È stato detto tanto dopo Leverkusen ma fortunatamente ho dei ragazzi che pedalano".