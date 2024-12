Udinese, Bijol: "Inter? Bello essere accostato a loro. Al momento..."

Gli ottavi di finale di Coppa Italia si concluderanno a San Siro, in occasione della sfida dell'Inter contro l'Udinese. Osservato speciale Jaka Bijol. Il difensore sloveno è un obiettivo di mercato dei nerazzurri, e proprio riguardo queste voci lo stesso calciatore ha parlato, intervistato a The Italian Football Podcast: "Bello sentire il mio nome accostato all'Inter, ma nel calcio sappiamo che ci sono tante voci in giro, quindi finché non c'è qualcosa di concreto non c'è molto di cui parlare".