Inzaghi: "Lautaro che non segna fa notizia, il futuro di Frattesi..."

Simone Inzaghi ha commentato in diretta tv il successo per 2-0 dell'Inter contro il Como nella diciassettesima giornata di Serie A. A Sky, il tecnico dei nerazzurri ha dichiarato: “Complimenti al Como, è venuto a fare un'ottima gara a San Siro ma l'Inter era concentrata, abbiamo concesso pochissimo. Non siamo stati i soliti tecnicamente, il campo ci ha penalizzato, non era perfetto, ora lo rifaranno. Se vedo un futuro lungo per Frattesi all'Inter? Assolutamente sì. All'Inter c'è concorrenza, bisogna fare delle scelte per il bene della squadra. Sto alternando tutti i giocatori, stanno giocando tutti e dobbiamo continuare in questa direzione”.