Icardi e le chat con Wanda Nara sulla presunta storia con Keita: "Perché a casa mia..."

L'influencer Vicky "Juariu" Braier ha pubblicato nelle proprie storie Instagram degli screen di alcune chat che sarebbe state scambiate tra Wanda Nara e Mauro Icardi. Nelle conversazoni si vede come il calciatore argentino sarebbe in possesso di un video che dimostrerebbe il tradimento di Wanda con un suo ex compagno ai tempi dell'Inter.