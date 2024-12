Max Pezzali e l'incredibile retroscena su de Vrij: "Dove è Pavia?"

Si chiude un grande 2024 per Max Pezzali , con il suo Max Forever Tour che ha venduto oltre 400 mila biglietti e la serie tv Hanno ucciso l’Uomo Ragno, sulla nascita degli 883 , che è stato un successo. E proprio sulla serie il cantante ha svelato diversi retroscena in un'intervista a Vanity Fair.

Max Pezzali e il retroscena su De Vrij

"Figata, ma a chi può interessare una serie sugli 883?". Le prime parole di Max Pezzali, che non si aspettava un tale successo: "È stato abbastanza straniante. Così ho scoperto che la mia storia è stata importante per molti. Quando ho visto gli episodi premontati ho pensato: tutto questo impegno, ma fregherà a qualcuno? Poi, mio figlio Hilo, 16 anni, che, sì, ha sentito qualche mio racconto però non ha mai avuto alcuna curiosità per il quadro d’insieme, si è appassionato. Mi chiedeva il link delle puntate successive, diceva: “Voglio sapere come va a finire”. Mi si è accesa una lampadina. Quando è uscita Hanno ucciso l’Uomo Ragno, il riscontro è stato incredibile". E poi il retroscena sull'Inter, di cui è di sempre tifoso: "Agli allenamenti dell’Inter, ad Appiano Gentile, Stefan de Vrij, difensore olandese, mi ha domandato: Dov’è Pavia? Ho guardato la serie e mi piacerebbe venire”.