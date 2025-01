Inzaghi: "Potevamo vincere, ma l'Inter ha fatto quello che doveva"

L' Inter frena a San Siro contro il Bologna di Vincenzo Italiano, non andando oltre il 2-2 nel recupero della 19esima giornata di Serie A . Al termine dei 90 minuti, Simone Inzaghi ha analizzato la prestazione dei suoi, con un occhio alla corsa scudetto con il Napoli di Antonio Conte e l'Atalanta di Gian Piero Gasperini. I partenopei restano a +3 sui campioni d'Italia in carica, in attesa che Lautaro e compagni recuperino anche il match con la Fiorentina di Palladino.

Inzaghi: "Abbiamo un po' di amaro in bocca"

Nel post partita di Inter-Bologna, Simone Inzaghi ha commentato il pari maturato al "Meazza", con i gol di Castro e Holm che hanno risposto alle reti di Dumfries e Lautaro Martinez: "Complimenti al Bologna, che è un avversario difficile da affrontare, - ha detto a DAZN - ha fatto una partita importante. La squadra è stata bene in campo e ha creato tante occasioni, concedendo il giusto. Sul secondo gol, soprattutto, dovevamo posizionarci meglio sulla rimessa laterale. Siamo andati sotto su un tiro deviato, abbiamo preso il 2-2 su un tiro deviato. I ragazzi sono stati bravi. Abbiamo un po' di amaro in bocca, - ha ammesso - è normale, perché abbiamo avuto situazioni per fare il 3-2. Giocavamo contro una squadra fisica, organizzata, che veniva sempre a prenderci alti, perché abbiamo fatto una partita molto molto dispendiosa. Sui due gol presi la squadra poteva fare sicuramente meglio, ma grande rispetto per l'avversario che abbiamo affrontato. Potevamo vincere, ma l'Inter ha fatto quello che doveva".

Inzaghi: "Corsa scudetto? Dobbiamo guardare noi stessi"

Napoli che resta a tre lunghezze di distanza, ma con una partita in più rispetto all'Inter. Inzaghi guarda con fiducia al futuro, nonostante alcune polemiche nel finale: "La classifica? Noi dobbiamo guardare noi stessi, - ha precisato il tecnico nerazzurro - venivamo da sei vittorie consecutive in campionato, oggi abbiamo pareggiato la settima. È il momento di dare tutti qualcosina in più, perché abbiamo dei problemi con le rotazioni e con il calendario, quindi dobbiamo dare tutti qualcosa in più. L'ammonizione? Non c'è nessun problema. I ragazzi erano un po' agitati, nervosi, non volevo che qualcuno esagerasse con le proteste. Gli arbitri, come noi allenatori, possono sbagliare, quindi non volevo che i miei ragazzi esagerassero con le proteste e andassero oltre, perché li ho visti molto innervositi sull'ultima situazione di Frattesi. Possono sbagliare anche gli arbitri, proprio come noi".