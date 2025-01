La Roma su Frattesi: Inzaghi lo schiera titolare contro il Lecce

Lo stravolgimento non sarà totale, ma qualche cambio è previsto. Simone Inzaghi in vista della sfida odierna a Lecce sta pensando ad alcune novità di formazione, anche per concedere un po’ di riposo ad alcune pedine visto che la trasferta in Salento è compressa tra due sfide decisive per il destino in Champions, tra Praga e quella casalinga di mercoledì prossimo contro il Monaco. Una delle prime novità riguarda Darmian che va verso una maglia da titolare, ma nel ruolo di braccetto destro al posto di Pavard mentre come esterno sulla medesima corsia è confermata la presenza di Dumfries, nonostante il pericolo diffida in vista del derby di domenica prossima. L’olandese in questa fase è particolarmente ispirato e in ottime condizioni fisiche, come dimostrano i 4 gol segnati da inizio 2025 e una serie interrotta a Praga solo per una millimetrica posizione di fuorigioco (di Dimarco) che ha portato all’annullamento di un’altra rete.