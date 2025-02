Caressa, gaffe con Thuram: "Sono più bello io". La reazione di Marcus è esilarante

Caressa confonde i Thuram: il siparietto dopo Milan-Inter

Il giornalista di Sky Sport, quando Marcus Thuram è arrivato ai microfoni per rispondere alle domande ha detto: "Andiamo a Milano, c'è Lilian Thuram". Caressa si corregge subito affrettandosi a dire "Marcus". L'inviato di Sky Matteo Barzaghi prosegue "Lilian lo salutiamo" e Marcus replica: "Sono più bello io", sorridendo. Barzaghi conclude: "Sei più bello? Però anche Lilian era forte". E Marcus conclude il siparietto annuendo davanti alla telecamera. Queste poi le parole dell'attaccante nerazzurro: "Non siamo soddisfatti, vogliamo sempre vincere. Visto come è andata oggi con i pali e i fuorigiochi, prendere un punto può dare soddisfazione. Abbiamo diverse partite in fila ma siamo pronti. Nel secondo siamo tornati in campo con più gioia, nel primo eravamo spenti".