"Vincere Sanremo e Inter in Serie B?". La risposta di Rose Villain fa discutere

SANREMO - Milanese e tifosa dell'Inter, Rose Villain è protagonista in questi giorni al Festival di Sanremo con il brano "Fuorilegge". Durante un pausa dalla kermesse nella città dei fiori, la 35enne cantautrice è stata sottoposta a un dilemma canoro-calcistico a cui ha dato una risposta che non mancherà di suscitare polemiche. "Se ti dicessero che vinci Sanremo, ma l'Inter va in Serie B?" è stata la scomoda domanda dell'inviato del profilo TikTok di 1vs1. Rose Villain, al secolo Rosa Luini, non ha avuto dubbi: "Mi dispiace per l'Inter... Forza Inter, però... Ciaooooo!!". Rose ha preferito la propria professione all'amore calcistico. Una scelta che ha un senso, ma che fa discutere i tifosi nerazzurri. La cantautrice milanese, l'anno scorso, ha cantato con Madame e Tananai la canzone dello scudetto vinto dai ragazzi di Inzaghi.