Inzaghi: "Scudetto? Quello che stiamo facendo non basta"

L'Inter di Simone Inzaghi incassa la seconda sconfitta consecutiva in trasferta in Serie A , pagando a caro prezzo il gol di Francisco Conceicao e cadendo in casa della Juve di Thiago Motta. Napoli che resta a due lunghezze di distanza e nerazzurri che non approfittano del pareggio maturato all'Olimpico nella serata di ieri. L'ex tecnico della Lazio, nel dopo gara, non ha nascosto la sua amarezza per l'1-0 finale e per la nuova occasione mancata.

Inzaghi a DAZN: "Scudetto? Quello che stiamo facendo non basta"

Al termine della sfida andata in scena all'Allianz Stadium di Torino, Simone Inzaghi ha analizzato il risultato e la prestazione dei suoi ai microfoni di DAZN: "C'è grande rammarico, c'è delusione, - ha subito ammesso l'allenatore dell'Inter - ma i ragazzi hanno fatto una grande gara, di organizzazione, coraggio e occasioni create. Dovevamo essere più bravi a finalizzare e far gol, chiudere il primo tempo in vantaggio. Il secondo tempo non è stato buono come il primo. Il gol di Conceicao ci penalizza. Non dobbiamo fare proclami, - ha precisato il tecnico nerazzurro - per raggiungere quello che vogliamo quello che stiamo facendo non basta". E poi ha aggiunto: "In nove anni che vengo qui da allenatore avversario non avevo mai avuto tante occasioni. Mancano partite, ma dobbiamo cambiare ritmo soprattutto negli scontri diretti. La Juve sapevamo che sarebbe cresciuta, è stata più coraggiosa nel secondo tempo. Abbiamo perso le ultime due partite in trasferta. Stasera è stata un'altra partita rispetto a Firenze. Niente proclami, lavoro, dobbiamo cambiare marcia".

Inzaghi sullo scontro diretto con il Napoli

Una volta archiviato il confronto con la Juve, per l'Inter è tempo di pensare alla prossima sfida con il Genoa di Vieira, che precederà anche lo scontro al vertice con il Napoli di Antonio Conte, in programma domenica 2 marzo alle ore 15: "Lo scontro diretto col Napoli sarà una partita importante, come lo era stasera - ha sottolineato Simone Inzaghi a DAZN -. Prima, però, ci sono Genoa e Lazio (Coppa Italia). Cercheremo di fare del nostro meglio, meglio di quello che abbiamo fatto stasera".