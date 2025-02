Inter, Sommer dopo l'operazione: "Dita incrociate per oggi". La risposta di Dumfries è virale

L' Inter dovrà fare a meno di Yann Sommer per poco meno di un mese, nella migliore delle ipotesi. Un infortunio sfortunato per il portiere : un pallone finito sul palo è andato a sbattere sul pollice dello svizzero provocando una frattura che lo ha costretto a un intervento chirurgico. Sommer, con ogni probabilità, salterà gli ottavi di Champions contro il Feyenoord , i quarti di finale di Coppa Italia contro la Lazio e lo scontro diretto per lo scudetto contro il Napoli . Quindi, a partire dalla sfida di oggi contro il Genoa , tra i pali dei nerazzurri ci sarà Josep Martinez , arrivato in estate proprio dai rossoblù e con appena una partita giocata in Coppa Italia in questa stagione. Situazione difficile nelle tre settimane che potrebbero decidere la stagione dell'Inter, ma comunque Dumfries ha trovato il modo per riderci su.

Inter, Sommer rassicura tutti: la risposta di Dumfries è tutta da ridere

Oggi Sommer ha subito l'intervento chirurgico al pollice e per rassicurare tutti ha pubblicato una foto dal lettino dell'ospedale: "Grazie per tutto il vostro sostegno e gli auguri di guarigione! Sono completamente concentrato sulla riabilitazione e non vedo l'ora di tornare in campo. Incrociamo le dita per la partita di questa sera. Forza Inter!". Nei commenti spicca la risposta del compagno di squadra Dumfries che ironicamente risponde: "No ti prego non incrociare le dita, lasciale riposare". Migliaia di mi piace e risposte alla presa in giro dell'olandese. Anche contro il Genoa, l'olandese va verso una maglia da titolare. Finora per lui 31 presenze in tutte le competizioni, con otto gol e due assist.