Infantino e l'aneddoto su Inter-Bayern: "Non eravamo abituati a vincere..."

Il Bayern Monaco ha festeggiato 125 anni di storia, e per la celebrazione era presente anche Gianni Infantino . Il presidente della Fifa ha fatto i complimenti al club più titolato della Germania: "Prima di tutto faccio le congratulazioni al Bayern , un club che ha fatto la storia del calcio tedesco, europeo e mondiale, con giocatori iconici come Franz Beckenbauer, Sepp Maier, Gerd Müller e tanti altri. Pensate che dal 1982 a oggi c'è sempre stato almeno un giocatore del Bayern in tutte le finali della Coppa del Mondo Fifa ". Poi il dirigente italiano si è lasciato andare ai ricordi di quando era un giovane tifoso .

Infantino: "Ero sicuro che avrebbe vinto l'Inter"

Infantino, da sempre sostenitore dell'Inter, ha raccontato un aneddoto che lo lega al Bayern: "C'è un grande rapporto tra queste due squadre. Ci sono calciatori che hanno giocato in entrambi i club come Rummenigge, Matthaus, Brehme, Klinsmann... Avrei anche una storia da raccontare che lega Inter e Bayern. Era il 1988, ottavi di finale di Coppa Uefa. Stavo guardando in tv la partita d'andata in Germania, quell'anno erano arrivati all'Inter Brehme e Matthaus ed ero sicuro che avremmo vinto. E infatti l'Inter vinse 2-0 con un gol meraviglioso di Nicola Berti, uno dei beniamini dei tifosi. Così dico al mio amico: “Andiamo alla partita di ritorno a Milano. Possiamo festeggiare alla grande”. Con l'Inter non eravamo abituati a vincere. Così andiamo alla partita di ritorno a San Siro a Milano a dicembre. C'erano 80.000 spettatori e un'atmosfera incredibile. Brehme si infortuna e improvvisamente il Bayern va in vantaggio per 1-0. E poi 2-0. E poi 3-0, nel primo tempo! Alla fine del primo tempo siamo riusciti a riportare il risultato sul 3-1, ma alla fine Aumann ha giocato la partita della sua vita, il Bayern ha vinto ed è passato. Conoscevo già il Bayern, ma da quel momento ho iniziato a temerlo".