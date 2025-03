Marotta difende Lautaro: "Gli crediamo, non ha proferito..."

A poche ore di distanza dalla partita scudetto tra Napoli e Inter , a far discutere è stato il caso Lautaro e la bestemmia detta dopo la partita allo Stadium contro la Juventus. Inizialmente non è stato preso alcun provvedimento nei confronti dell'argentino. Però nei giorni scorsi è spuntato l'audio e può ricorrere a una multa in casa di accordo con la procura Figc . In conferenza, Inzaghi era intervenuto per difenderlo e così ha fatto anche Beppe Marotta prima della partita del Maradona: "Lautaro potrebbe essere sanzionato? Non ha proferito alcun tipo di insulto dopo Juve-Inter. Affronteremo l'iter processuale. Credo sia anacronistico, leggendo i giornali di oggi, che tutto sia partito da un esposto di alcuni tifosi. Ci adegueremo al contraddittorio, siamo con il nostro capitano e gli crediamo" .

Inter, le parole di Marotta

Il presidente e amministratore delegato dell'Inter prosegue ai microfoni di Dazn: "Essere ancora in una competizione importante come la Champions è motivo di grande orgoglio sia per noi sia per l'Italia. Non deve essere una questione ordinaria ma straordinaria. Il fatto che quest'anno, contrariamente al passato, dagli scontri diretti non riusciamo a ottenere il massimo fa parte delle statistiche. Non sono solo gli scontri diretti che determineranno il risultato finale. Il pareggio dell'Atalanta con il Venezia lo ricorda. Spesso i pronostici non vengono rispettati".