Inzaghi non si tiene durante Napoli-Inter: sconfina dall'area tecnica, lo vanno a riprendere

NAPOLI - Posta in palio altissima al Maradona e Simone Inzaghi scatenato durante la sfida scudetto tra il Napoli di Antonio Conte e la sua Inter . Grandi ritmi e tifo assordante, con il tecnico nerazzurro fischiatissimo dal pubblico partenopeo quando è uscito fuori dall'area tecnica per comunicare ai suoi un cambio di modulo in corsa e poi quando è stato ammonito per essere entrato in campo .

Inzaghi scatenato durante Napoli-Inter: ammonito da Doveri

È successo tutto nella ripresa: Inzaghi prima ha costretto il quarto uomo a 'inseguirlo' sulla fascia, lontanissimo dalla sua panchina per tentare di comunicare alla sua squadra il passaggio dal 3-5-2 al 4-4-2 in seguito all'infortunio di Dimarco, poi si è visto sventolare in faccia il cartellino giallo dall'arbitro Daniele Doveri che lo ha sanzionato per aver fatto 'invasione di campo', approfittando del gioco momentaneamente fermo (per consentire i soccorsi a un calciatore del Napoli rimasto a terra). Una sorta di 'time out' quello che ha effettuato il tecnico dell'Inter, pagato però con un'ammonizione che farà discutere ancora dopo le polemiche seguite a Inter-Genoa, con Inzaghi anche in quell'occasione finito spesso fuori dalla sua area tecnica. Un precedente poi anche in Europa, durante la finale di Champions League persa contro il Manchester City nel 2023 a Istanbul, dove il tecnico dell'Inter entrò in campo negli ultimi secondi del match per chiedere ai suoi di portarsi tutti nell'area degli inglesi su un corner a favore, sperando in un pari che però non arrivò.