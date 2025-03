Inzaghi lancia una frecciatina in diretta tv: “Perché non fate vedere anche l’altro episodio?”

La fuga dell'Inter sfuma nel finale : Billing regala il pareggio al Napoli e tiene la lotta scudetto apertissima. Dimarco nel primo tempo aveva sbloccato la sfida con un gol capovaloro da punizione. Conte la pareggia con l'ingresso del danese e si mantiene a -1 dalla squadra di Inzaghi . L'allenatore nel post partita ha commentato il match ai microfoni di Dazn lanciando anche una frecciatina: " Perché non fate rivedere anche l'altro episodio , quello dello scontro tra McTominay e Dumfries? Ne ho visto solo uno, ero curioso di rivederlo. Dovevamo cercare di alzarci di più. Il Napoli era più fresco di noi e ci ha messo in difficoltà . Dovevamo essere più bravi in occasione del gol, eravamo arrivati all'87'".

Inter, le parole di Inzaghi

Inzaghi prosegue: "Abbiamo dovuto spostare Dumfries a sinistra, Marcus ha accusato un indurimento. I ragazzi hanno dato tutto quello che avevano. Là davanti ci sono tante squadre che hanno fatto un ottimo percorso. Negli scontri diretti bisogna essere perfetti, noi non lo siamo stati. Non dovevamo permettere a Lobotka di entrare in area. Il gol è stato una conseguenza. Entrare in queste partite non è semplicissimo. I ragazzi hanno cercato di aiutarsi l'uno con l'altro. Avevo pensato inizialmente di mettermi 4-4-2 dietro. Volevo tenere coperta l'ampiezza e ci siamo dovuti adeguare con Dumfries quinto di sinistra e Pavard quinto di destra".