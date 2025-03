Thuram-McTominay, spunta il video di un gesto inaspettato durante Napoli-Inter

Napoli-Inter non finisce più. Non solo il retroscena relativo alle indicazioni di Conte ai suoi giocatori prima del gol di Billing : in occasione dell’ultima puntata di "BordoCam", format di approfondimento realizzato da Dazn, sono state diffuse nuove immagini inedite della sfida scudetto dello scorso sabato al Maradona .

Thuram, siparietto con McTominay: "Sorridi, è bellissimo"

Come documentato in un estratto, al rientro in campo delle due squadre, dopo l'intervallo, è andato in scena un siparietto tra Marcus Thuram e Scott McTominay. L'attaccante dell’Inter si è rivolto al centrocampista del Napoli per cercare di sdrammatizzare l'inevitabile tensione data l'importanza della posta in palio. Vedendolo McTominay con lo sguardo serio, infatti, Thuram gli ha consigliato di darsi un’occhiata intorno e di godersi lo spettacolo dello stadio. Dal labiale si percepisce in maniera piuttosto nitida cosa Thuram ha consigliato a McTominay: “Sorridi, è bellissimo”.