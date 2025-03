Lautaro può vincere il pallone d'oro? Così sogna nel colpaccio

Prima la Champions e poi il Mondiale per club. Con ogni probabilità, attorno a queste due competizioni si giocherà il prossimo Pallone d’Oro. Chi si metterà in luce, chi sarà protagonista dentro alla squadra che solleverà almeno uno dei due trofei aumenterà in maniera probabilmente decisiva le possibilità di accaparrarsi il prestigioso premio. È un riconoscimento che fa gola a tanti. Prova ne sia che, nell’ultima edizione, una volta scoperto che non sarebbe stato assegnato a Vinicius ma a Rodri, il Real Madrid scelse di boicottare la cerimonia. A Parigi c’era, invece, Lautaro . Non aveva l’ambizione di vincere, ma di piazzarsi in alto nella graduatoria finale, sull’onda di uno scudetto conquistato da trascinatore e di una Copa America sollevata da capocannoniere. Di contro, si ritrovò settimo e non nascose la sua insoddisfazione. Logico, quindi, che voglia riprovarci . A patto, però, che la sua stagione decolli.

Lautaro e il sogno Pallone d'Oro: due vetrine per lui

A questo punto, infatti, i giochi sono ancora aperti. La lotta, in Champions, ormai è ristretta a 8 squadre, con il Real Madrid come favorito, sostenuto da un infinito numero di stelle, molte delle quali (Mbappé e Vinicius su tutti) hanno proprio il Pallone d’Oro nel mirino. Proprio l’esempio di Rodri, però, fa capire come non ci sia nulla di scontato. E allora perché non pensare che possa spuntarla pure il Toro? Intanto, sta vivendo la sua stagione Champions più prolifica in assoluto: ben 6 centri, in 9 apparizioni e in appena 480’. Ne servono altri, però. A cominciare dal quarto di finale con il Bayern. Se l’Inter passerà anche quell’ostacolo, anche il bomber argentino potrà rafforzare la sua candidatura. La squadra nerazzurra, come Lautaro, pur facendo parte ormai di una élite europea è da considerare un'outsider. Ma gli exploit a sorpresa possono sempre capitare. Più complicato, invece, prevedere cosa potrà accadere la prossima estate negli Usa, con il nuovo Mondiale per Club. Ci saranno tante big, ma gli organici potrebbero non essere completi. In ogni caso sarà una vetrina prestigiosa, se non altro perché la manifestazione è stata organizzata dalla Fifa.

I gol nei big match: Lautaro si prenota

Già, ma l’Inter non ha solo Champions e poi Mondiale per club. Ci sono, infatti, un campionato tutto da conquistare e pure una Coppa Italia da inseguire. E anche su questi palcoscenici servirà il vero e, quindi, il migliore Lautaro. Evidentemente, non quello che ha cominciato la stagione, frenato da un'estate complicata. Semmai quello che ha iniziato il 2025 senza sbagliare un colpo, prima di frenare nuovamente. Inzaghi ha bisogno dei suoi gol. Ne ha bisogno in maniera particolare negli scontri diretti e nelle grandi sfide che attendono la squadra nerazzurra. Finora, infatti, il Toro ha lasciato un po’ a desiderare. Ha trovato la rete solo contro il Milan, in finale di Supercoppa: una rete illusoria, visto che poi è stato il Diavolo a trionfare. Già domenica, dunque, avrà la chance per riprovarci, contro quell’Atalanta a cui ha già rifilato 6 dispiacere in 13 incroci. Ma sarà in ogni caso solo un primo passo, visto che, in rapida successione, ad aprile, si troverà davanti ancora il Milan (Coppa Italia) e poi il Bayern. Riuscirà ad incornarli?