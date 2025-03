Thuram, la caviglia non è a posto: salterà la Nations League con la Francia

Ancora problemi alla caviglia

Thuram è ormai da tempo alle prese con un "dolore persistente" alla caviglia sinistra. Un problema che non ha impedito al calciatore di scendere in campo, ma sempre in condizioni se non precarie, non completamente performanti. Così, in totale accordo con i medici della Francia, l'attaccante ha lasciato il ritiro per proseguire il recupero in Italia.