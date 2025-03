Lautaro: "Voglio continuare a vincere trofei con l'Inter. Sono cambiato quando..."

Lautaro Martinez è sempre più nella storia dell' Inter . Dopo essere diventato a novembre il miglior marcatore straniero della storia del club, con il gol segnato nella gara d'andata al Feyenoord "il Toro" è diventato anche il miglior marcatore nerazzurro in Champions League . Così, l'Inter ha deciso di celebrare il suo capitano con un prodotto originale a lui dedicato: " In arte Lautaro " , che sarà disponibile dal 21 marzo sul canale YouTube della squadra nerazzurra.

Lautaro: "Mia figlia mi ha cambiato"

Nel trailer pubblicato dall'Inter, è possibile già ascoltare qualche dichiarazione dell'attaccante: "Voglio continuare a portare trofei all'Inter: una volta che ne vinci uno, vuoi continuare a farlo". Al momento, in nerazzurro Martinez ha vinto due Coppa Italia, tre volte la Supercoppa italiana e due volte lo Scudetto. "Do il massimo ogni giorno, e non guardo quello che arriva", ha proseguito Lautaro Martinez, che ha svelato un momento che gli ha cambiato la vita, e anche sul futuro: "Milano è casa mia, come se fossi nato qui. Da quando è nata mia figlia Nina sono cambiato, sono migliorato come uomo, padre e marito".