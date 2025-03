Inter, infortunio per Taremi: il comunicato e i tempi di recupero

Simone Inzaghi continua a essere alle prese con un periodo pieno di infortuni. Dopo il successo contro l'Udinese, l' Inter è pronta a sfidare il Milan , nel derby valido per la semifinale di andata di Coppa Italia , in programma mercoledì 2 aprile alle 21:00. Chi non prenderà parte alla sfida sarà certamente Mehdi Taremi. L'attaccante iraniano, infatti, è alle prese con un risentimento agli adduttori della coscia sinistra. Taremi sarà sicuramente indisponibile anche per la sfida in campionato contro il Parma, con le sue condizioni che saranno rivalutate settimana prossima.

Le condizioni di Taremi: il comunicato dell'Inter

L'Inter ha pubblicato un comunicato sulle condizioni di Taremi: "Mehdi Taremi si è sottoposto questa mattina ad accertamenti clinici e strumentali presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento agli adduttori della coscia sinistra . La sua situazione sarà rivalutata la prossima settimana". In stagione, Taremi è sceso in campo in 21 partite in Serie A, segnando un gol, due volte in Coppa Italia, altrettante in Supercoppa (segnando un gol e servendo un assist) e 9 in Champions League, segnando un gol e servendo tre assist.