Inzaghi furioso dopo il gol del Milan, lui spiega la frase urlata: "Non capivo"

Inter, le parole di Inzaghi

L'allenatore dei nerrazzurri aggiunge: "Non abbiamo fatto calcoli, ma allo stesso tempo sapevamo di avere il ritorno tra venti giorni. Speriamo di avere più scelte. Dimarco e Arnautovic hanno avuto degli affatticamenti e insieme allo staff medico abbiamo deciso di non rischiarli. Tra 48 ore saremo in viaggio per Parma e bisogna preservarli. Siamo arrivati ad aprile con tanto orgoglio. Non abbiamo pianificato nulla giocando tutte le partite con grande impegno. Ora avremo queste partite ravvicinate e il mio sogno sarebbe quello di affrontarle con tutti i giocatori. Ho la fortuna di allenare un gruppo che mi rende orgoglioso di essere il loro allenatore. Correa-Thuram? Per me hanno fatto bene. Avevano già giocato insieme facendo grandi cose. Poi hanno avuto dei problemi, ma è una coppia che mi piace. Sono complementari, uno viene a prendere il pallone e l'altro va in profondità. Sapevo che dovevamo gestire le forze perché non avevamo cambi in attacco: ho chiesto sacricio e l'hanno fatto".