Frattesi e la sorella Chiara, i post da brividi per la morte della nonna

"Tutte le foto del mondo non basterebbero a colmare la tua mancanza" . Chiara e Davide Frattesi piangono la scomparsa della nonna. Il centrocampista dell' Inter e la sorella, l'hanno ricordata attraverso struggenti ricordi sui social. Il giocatore della Nazionale ha pubblicato due storie Instragram: la prima era una foto con la nonna a San Siro, durante i festeggiamenti per la vittoria dell'ultimo scudetto: "Un giorno ti rivedrò e balleremo all'infinito", il messaggio che ha accompagnato l'immagine. La seconda è un video nel quale i due ballavano insieme.

Il commovente ricordo di Chiara Frattesi

Chiara Frattesi ha invece postato una serie di immagini della nonna, accompagnandole con queste parole: "Tutte le foto del mondo non basterebbero a colmare la tua mancanza, tutte le parole del mondo non basterebbero per dirti quello che provo ma nel mio cuore hai un posto importante che nessuno mai leverà. Tu sai, ti parlo nei sogni e nei desideri che esprimo. Non dirò altro perché quello che provo per te lo dirò guardando il cielo, mi manchi ora e per sempre. Dai un bacio a nonno da lassù".