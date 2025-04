Mondiale per Club, Marotta e Zanetti: "Vincere è nel nostro DNA"

Inter, Inzaghi come Mourinho nel 2010? La risposta di Zanetti

Inter ancora in corsa in tutte le competizioni, ecco perché si sprecano i paragoni con la squadra del 2010, capace di vincere il Triplete sotto la gestione Mourinho: "Non mi piace fare paragoni - ha ammesso Zanetti -. La nostra era una squadra forte, che ha vinto tanto. Ma credo che in questo momento bisogna parlare di questa squadra, che per me sta facendo un calcio straordinario, grazie al mister, allo staff e a questo gruppo di giocatori che ci sta rendendo felici e orgogliosi di rappresentare l’Inter. Tutti lavoriamo per fare, oggi e in futuro, ancora meglio". Infine, una battuta sulla possibilità di assistere gratuitamente alle partite del Mondiale per Club su DAZN: "È una grandissima opportunità per il calcio mondiale. DAZN darà questa opportunità anche ai tifosi che magari non potranno essere lì allo stadio: vedranno le partite su DAZN, e di sicuro, per quelli che amano il calcio, sarà una gioia. I tifosi dell’Inter da casa inciteranno insieme a noi".