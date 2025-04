Ruba l'uovo di Pasqua prima di Inter-Bayern: tifoso finisce nei guai

Nonostante il pass per le semifinali di Champions League staccato dall' Inter di Simone Inzaghi, non è stata una serata fortunata per il tifoso nerazzurro che ha tentato di rubare un uovo di Pasqua in un supermercato di Milano. L'uomo, fermato dalle forze dell'ordine, era particolarmente interessato ad un gadget attaccato alla confezione.

Tifoso dell'Inter tenta di rubare uovo di Pasqua prima della sfida con il Bayern

Un tifoso dell'Inter, a poche ore dalla gara con il Bayern di Kompany, è stato arrestato dopo aver tentato di staccare una sorpresa allegata ad un uovo di Pasqua, in un supermercato del capoluogo lombardo. Stando a quanto riportato da Milano Today, si sarebbe trattato di uno zainetto nerazzurro, che l'uomo avrebbe voluto portare con sé. L'episodio è stato registrato ieri in viale Bezzi intorno alle ore 17:30. Il 48enne, con precedenti penali, è entrato all'interno della struttura e si è diretto verso la corsia che esponeva le uova di Pasqua. Tra queste ce n'era una con un accessorio a tema Inter: uno zaino con i colori sociali del club meneghino attaccato all'esterno della confezione. Il protagonista della vicenda ha tagliato un nastro con un paio di forbici e ha cercato di prenderlo senza acquistare l'uovo stesso. Poi, una rapida fuga, prima di essere intercettato da una guardia giurata, a cui il ladro ha opposto resistenza, cercando di allontanarlo con una serie di calci e pugni. Il responsabile della sicurezza è riuscito ugualmente a trattenerlo fino all'arrivo della polizia, che lo ha preso in custodia con l'accusa di tentata rapina, fino a trasportarlo al carcere di San Vittore a Milano. "Mi avete fatto perdere la partita", avrebbe urlato agli agenti. La guardia giurata, invece, è stata prontamente soccorsa dagli operatori del 118, che hanno medicato una ferita presente sulla fronte. Per il 45enne, però, non è stato necessario il ricovero in ospedale.