Inzaghi, furia in diretta tv dopo Bologna-Inter: "Rimessa battuta 13 metri più avanti!" 

Simone Inzaghi ha parlato a Sky al termine di Bologna-Inter , terminata con il risultato di 1-0 in favore dei padroni di casa grazie a un gol in rovesciata di Orsolini : "Chiaramente c'era del nervosismo per l'ultima rimessa prima di quella del gol, che è stata battuta dodici, tredici metri più avanti. La palla è arrivata su Orsolini . Il nervosismo è causato da questo. L'arbitro ha diretto la gara nel migliore dei modi, la rimessa doveva essere battuta davanti a me, ma è stata battuta nell'area tecnica del Bologna . Non dovevamo prendere quel gol. C'è delusione, ma la squadra ha fatto quello che doveva fare. Dispiace averla persa in questo modo. Non doveva essere convalidata la rimessa prima del gol ma, a prescindere, dovevamo respingere quella palla".

Inzaghi: "Speriamo di avere Thuram, Zielinski e Dumfries contro la Roma"

Inzaghi ha poi aggiunto: "Abbiamo ribattuto colpo su colpo. Fa male, ma ci rialziamo. Il campionato non finisce a Bologna. La sconfitta va accettata, la squadra in questo momento non l'accetta. Ho cercato di fargli vedere come abbiamo preso il gol, ma hanno visto quella rimessa battuta dodici metri avanti. Sono grandi uomini e capiranno che può esserci una svista. Gli infortunati? Thuram, Zielinski e Dumfries speriamo di averli al più presto. Stiamo cercando di accelerare per averli a disposizione contro la Roma".

Inzaghi: "Sia per noi sia per il Napoli non sarà semplice"

A Dazn, Inzaghi ha sottolineato nuovamente: "C'è stato l'episodio della rimessa, i ragazzi erano nervosi perché questa palla esce nell'area tecnica mia e viene battuta sull'altra area tecnica. Dovevamo difendere sicuramente meglio, abbiamo perso una partita che non meritavamo di perdere. Sicuramente abbiamo giocato contro una buona squadra: il campionato non finisce qui a Bologna, è una sconfitta che brucia ma si va avanti con tanta fiducia. La rimessa battuta più avanti non deve essere un alibi, abbiamo qualche giocatore fuori. Domattina affrontiamo tutto ciò che è successo: poi avremo la testa sul Milan per la Coppa Italia. Siamo a pari punti col Napoli, il calendario ha un'importanza relativa. Qui in Italia trovi squadre molto preparate: sia per noi, sia per il Napoli non sarà semplice".