Inter, Inzaghi: "I ragazzi ci hanno messo il cuore. A Barcellona con rispetto, ma senza paura"

L'Inter di Simone Inzaghi ha incassato la terza sconfitta consecutiva contro la Roma a San Siro: uno stop che permetterà al Napoli di essere padrone del proprio destino per la corsa scudetto e che potrebbe destabilizzare l'ambiente anche in vista della semifinale di Champions League contro il Barcellona: "Questo è il calcio, in questa settimana veniamo da tre sconfitte che fanno male. La squadra ci ha provato, non con grandissima lucidità, ma poi ha messo il cuore e la gente penso che l'abbia visto. Per noi era importantissima e l'abbraccio finale ci ha fatto molto piacere. I miei giocatori danno sempre l'anima e quindi avranno sempre la mia riconoscenza, poi sono tre sconfitte pesanti, non siamo abituati... Calendari, assenze, rimesse laterali, rigori... In questo momento però non serve parlare di quello, ma guardare a noi perché tra due giorni saremo in volo per Barcellona, andremo là con tantissimo rispetto, ma non con paura".