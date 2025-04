Inter, ora serve il Lautaro da Champions: l'argentino si accende (quasi) solo in Europa

Il clima in casa Inter è quanto mai nervoso. E non potrebbe essere altrimenti visto che domani si vola a Barcellona con tre sconfitte e zero gol fatti nelle ultime tre partite e contro un avversario che fa paura. Simone Inzaghi in queste ore ha provato a ricaricare almeno le batterie mentali della squadra e potrà contare sull'impiego di Dumfries dal 1' e sui rientri di Bastoni e Mkhitaryan. All'Inter, però, più d