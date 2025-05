La vittoria dell'Inter e il gol di Acerbi lasciano senza parole: la reazione social del Barcellona è virale

MILANO - A volte, l’impossibile diventa possibile. E’ successo a San Siro e nessuno - quasi - ci voleva credere. La partita era ormai andata, il sogno sfumato, la finale di Champions League a Monaco di Baviera persa sotto i colpi del Barcellona che invece di difendere il proprio vantaggio continuava ad attaccare. E allora è successo che Yamal ha colpito il palo due minuti nel recupero, e sul rovesciamento di fronte l’ Inter ha trovato la forza per andare dall’altra parte e segnare il gol del pareggio. Allo stadio, in pochi ci credevano, e non ci voleva credere neanche il social media manager del Barcellona che a quel punto stava cercando una grafica festosa per celebrare l’accesso in finale dei catalani. E invece, dal nulla spunta Acerbi .

Acerbi, la reazione del social media manager del Barcellona

Affondo sulla destra di Dumfries, cross al centro e destro vincente di Acerbi che infila Szczesny segnando a 37 anni il suo primo gol della carriera in Champions League. Un gol stupendo, pesantissimo, nell’ultimo assalto interista. Roba da non credere, una marcatura realizzata da un difensore mancino, che solitamente calcia soltanto con il sinistro. A quel punto, il social media manager del Barcellona non ha potuto far altro che comunicare la ferale notizia ai followers del profilo del Barça: “Gol de Acerbi. Non me lo puedo creer”. La reazione postata sul profilo ufficiale del club catalano ha fatto il giro del mondo diventando in pochi minuti virale.