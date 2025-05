Inter, Inzaghi e Lautaro: “Vogliamo la Champions, un sogno per noi e i tifosi” 

MILANO - “La vittoria sarebbe il coronamento di un grandissimo lavoro partito quattro anni fa. Sarà una finale importantissima, vogliamo regalare questa grande gioia ai nostri tifosi e ci proveremo con tutte le nostre forze". Le parole di Simone Inzaghi ai canali ufficiali della Uefa rendono bene l'idea di quanto in casa Inter sia grande l'attesa per la finale di Champions. Il problema, però, è che prima del Psg c’è il Como, ultima tappa di un testa a testa per lo scudetto entusiasmante. Da Appiano è arrivata la notizia che Lautaro e Frattesi hanno lavorato parzialmente in gruppo e venerdì sera dovrebbero riuscire entrambi ad andare in panchina. Lavoro a parte, invece, per Pavard e Zielinski, leggermente affaticato (entrambi saranno valutati domani).