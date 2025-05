Inter, Lautaro e Frattesi verso la convocazione contro il Como: le scelte di Inzaghi

L'Inter si prepara al momento decisivo della propria stagione. Prima, mercoledì 23 alle 20:45, l'ultima gara di campionato, sul campo del Como, che a seconda del risultato di Napoli-Cagliari potrebbe valere lo Scudetto o lo spareggio, quindi, il 31 maggio, la finale di Champions League contro il Psg. In occasione della sfida di campionato, arrivano buone notizie per Inzaghi: Lautaro Martinez e Davide Frattesi vanno verso la convocazione per la sfida contro la squadra di Fabregas. I due calciatori hanno lavorato parzialmente in gruppo già dalla giornata di mercoledì.