Un po' di riposo per Lautaro Martinez nella settimana che porterà alla finale di Champions League . L'attaccante e capitano dell' Inter si è concesso un pomeriggio da turista per Milano .

Lautaro con la moglie Agustina, i figli Nina e Theo alla scoperta della Pinacoteca di Brera

Assieme ai figli Nina e Theo, Lautaro ha visitato la Pinacoteca di Brera, come documentato attraverso una storia pubblicata su Instagram dalla moglie Agustina Gandolfo. Lavoro ma non solo in vista della partita più attesa. Un pomeriggio di svago per ricaricare le batterie ed essere pronto alla partita che può valere una stagione, quella in programma sabato 31 maggio alll'Allianz Arena di Monaco di Baviera contro il Psg.