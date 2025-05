Il pilota di F1 butta la maglia dell'Inter: "È spazzatura". Il gesto sprezzante prima della finale di Champions

Manca sempre meno alla finale di Champions League , in programma questa sera alla Munich Football Arena. La tensione è alle stelle per la sfida tra Inter e Paris Saint-Germain . Una partita che coinvolge un po' tutti gli sport e arriva fino alla Formula Uno . La classe regina in questo weekend correrà a Barcellona, ma questa sera saranno tanti i piloti che avranno lo sguardo rivolto verso la finale di Monaco di Baviera. Uno su tutti Isack Hadjar , nato e cresciuto a Parigi e grandissimo tifoso del Psg , che si è reso protagonista di un gesto particolare prima della sfida.

Hadjar, il gesto prima della finale di Champions League tra Inter e Psg

Il pilota rookie della Visa Cash App Racing Bulls partirà dalla nona posizione nel Gran Premio di Spagna dopo un'ottima qualifica. Prima di salire in macchina per il Q1, l'admin dei social del suo team di Formula Uno ha voluto fargli uno scherzo proprio in vista di una partita così importante per la squadra che tifa da sempre. Gli ha consegnato un pacchetto regalo con dentro una maglia dell'Inter. Hadjar, con un gesto palesemente esagerato per far ridere, ha fatto una faccia schifata per poi gettare con violenza la maglia a terra. L'admin poi gli chiede di far vedere alla telecamera cosa fosse, e mostra la prima maglia dei nerazzurri e dice: "È spazzatura". Nel finale del video poi, mentre si allontana, si vede Hadjar decisamente più felice con una maglia del Psg in mano mentre ringrazia l'admin. La finale di Champions League è anche questo.