Inter, Marotta: "Inzaghi? Nessun cambio di valutazione. Il Psg ci ha surclassato"

Brutta sconfitta per l' Inter nella finale di Champions League : 5-0 del Paris Saint-Germain contro i nerazzurri. La squadra di Simone Inzaghi è arrivata in fondo a tutte le competizioni, senza però portare a casa neanche un trofeo. Un dato che però non influenza il giudizio sulla grande stagione secondo il presidente dell'Inter Beppe Marotta: " Su Inzaghi non ci sarà nessun cambio di valutazione . Avevamo detto che ci saremmo veduti in settimana, ha ancora un anno di contratto e quasi tutti i meriti vanno iscritti alla sua professionalità. Non è una serata negativa che cancella tutti i meriti".

Inter, le parole di Marotta

Il presidente dell'Inter prosegue: "È stata una serata negativa, l'avversario ci ha surclassato in tutto. Non deve però assolutamente inficiare quello che è stata la stagione, pensiamo anche al cammino fatto in Champions. Certo, stasera ci spiace per la prestazione e per i tifosi che sono venuti fin qui, è stata una serata assolutamente negativa". Marotta ha poi parlato del momento per il calcio italiano: "Ormai l’Italia non è più il paradiso dove tutti venivano e finivano la stagione. Il nostro è un movimento calcistico di passaggi, vengono ma poi rischiano di scappare per ingaggi nettamente superiori alla Serie A. Il potere economico non è nel nostro movimento, al contrario del Psg che ha budget illimitati. Il Made in Italy però può essere un prodotto che può raggiungere diversi traguardi".