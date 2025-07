Lautaro-Thuram, prove di armonia in casa Inter: il siparietto social scatena i tifosi

MILANO - Clima disteso, almeno a giudicare dai social, tra Lautaro Martinez e Marcus Thuram. Il bomber argentino dell’Inter ha pubblicato alcune foto dalle vacanze, rilassato in riva al mare, tra sole, sabbia e la sua Augustina. Ma a far sorridere i tifosi è stato il commento ironico del compagno di reparto nerazzurro: "Stai attento che non sai nuotare".Una battuta leggera che, però, non è passata inosservata: i fan hanno subito colto l’occasione per leggere tra le righe, soprattutto dopo le recenti tensioni percepite nello spogliatoio nerazzurro. Solo pochi giorni fa, infatti, aveva fatto discutere un like di Thuram a un post di Hakan Calhanoglu (in cui puntava il dito contro il capitano nerazzurro) che secondo alcuni avrebbe alimentato una frattura interna.