Calhanoglu resta all’Inter: il procuratore smentisce ogni contatto con altri club

MILANO - Hakan Calhanoglu continuerà a vestire la maglia dell’ Inter anche nella prossima stagione. A dissipare ogni dubbio è stato il suo procuratore, Gordon Stipic-Wipfler, che ha voluto chiarire in modo definitivo le voci circolate negli ultimi giorni riguardo a un possibile ritorno in patria del regista turco. Secondo quanto riportato da TRT Spor, l'agente ha affermato con decisione: " Hakan sarà all’Inter anche il prossimo anno ". Parole che allontanano le indiscrezioni che vedevano il numero 20 nerazzurro accostato a diversi club turchi, in particolare Galatasaray e Fenerbahce.

Le parole dell’agente di Calhanoglu

"Ci sono molte telefonate, molti colloqui. Escono tantissime notizie, specialmente sui media digitali. È possibile che ciò accada, ma in questo processo sarebbe necessaria una comunicazione più corretta", ha aggiunto Stipic-Wipfler, evidenziando come la maggior parte delle indiscrezioni non siano fondate. A confermare la linea è stato anche l’amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta, che nei giorni scorsi aveva rassicurato: "Al momento non c'è nessuna richiesta, quindi nessuna considerazione e nessuna risposta. Attendiamo qua Calhanoglu il 23 luglio. Non ci sono stati colloqui con i club ai quali è stato accostato, né in merito alle voci emerse. Non abbiamo avuto nessun incontro con il Fenerbahce. Le voci non hanno alcun fondamento. Né io né Hakan abbiamo parlato con il Galatasaray."