Lautaro e Calhanoglu, pace fatta. E arriva la foto social

MILANO - Le nuvole sopra Appiano Gentile sembrano essere svanite. Alla fine, Calhanoglu ha deciso di restare in nerazzurro e le criticità palesate dallo spogliatoio all’indomani dell’eliminazione dal Mondiale per Club sembrano definitivamente accantonate. Le critiche del capitano dell’Inter Lautaro Martinez erano state percepite da Hakan Calhanoglu come un attacco diretto, tanto che il giocatore turco si era sentito in dovere di rispondere al compagno di squadra.