Inter, laurea Honoris Causa per Marotta all'Università di Milano-Bicocca

Riconoscimento importante per Beppe Marotta: l'Università di Milano-Bicocca conferirà la laurea magistrale Honoris Causa in 'Marketing, comunicazione aziendale e mercati globali' al presidente e Ceo dell'Inter. La cerimonia di conferimento si svolgerà venerdì 26 settembre alle 14.30 presso l’Aula Magna dell’Università di Milano-Bicocca, alla presenza della rettrice dell’Ateneo, Giovanna Iannantuoni, della delegata della rettrice per lo Sport universitario, Lucia Visconti Parisio, e del direttore del dipartimento di Economia, metodi quantitativi e strategie d’impresa, Leo Ferraris.