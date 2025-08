Dal retroscena su Samuel e Chivu allo sfogo di Lautaro: Zanetti difende la sua Inter

Lo staff tecnico di Chivu all' Inter avrebbe potuto vedere un'altra figura storica del Triplete. A svelarlo è stato lo stesso Javier Zanetti in un'intervista a Juan Pablo Varsky, su Clank!: “ Abbiamo provato a riportare Walter Samuel ad Appiano Gentile, però essendo impegnato con l'Argentina, data la sua professionalità, non se la sentiva di prendere questa decisione nell’anno che porta al Mondiale”. Il vice presidente dell'Inter ha poi parlato della scelta di affidare la panchina della prima squadra a Christian Chivu: “Cercavano un profilo che fosse di casa, che conoscesse l’ambiente. Cristian è stato un mio compagno di squadra, conosce il club, ha personalità, conosce questa tifoseria. È la persona perfetta ”.

Zanetti: "Inzaghi distratto per la finale? Nessuno ha pensato a dopo"

Una decisione che è arrivata dopo la finale di Champions League persa contro il Psg e l'addio di Simone Inzaghi: "In quattro anni ha fatto un lavoro straordinario, il rapporto è sempre stato ottimo. Distratto? Eravamo tutti concentrati sulla finale di Champions, nessuno ha pensato a dopo. Non lo so, ma è andata così: si è parlato di questo perché abbiamo perso, ma voglio ringraziare Simone per quello che ha fatto. Personalmente ho sofferto di più la sconfitta di Istanbul contro il City". Infine Zanetti ha parlato anche dello sfogo di Lautaro contro Calhanoglu dopo l'eliminazione agli ottavi del Mondiale per Club: "Ha un grande senso di appartenenza, sono felice per il suo percorso e mi ricorda i miei inizi. Dopo il Mondiale, è andato tutto molto veloce: finisce la partita, hai il microfono davanti a te. Lo capisco, è stato un momento così, l'importante è ricostruire: con Calhanoglu hanno anche postato una foto, le cose si risolvono parlando. Ora siamo concentrati sulla nuova stagione".