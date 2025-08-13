Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Inter, sicura che basti Lookman? Nerazzurri fragili e il Napoli si allontana

I test estivi stanno mettendo in luce diverse fragilità nei nerazzurri, da rivedere in tutti i reparti
Inter, sicura che basti Lookman? Nerazzurri fragili e il Napoli si allontana© LAPRESSE
Roale
1 min
Inter

Inter

Tutte le notizie sulla squadra

Inter, sei sicura che ti serva solo Lookman? Quello che riguarda il nigeriano, attualmente di fatto separato in casa con l’Atalanta, è il caso dell’estate in casa nerazzurra. Che però, così, rischia di perdere troppo tempo e di non concentrarsi a sufficienza su quelle che sono le necessità negli altri reparti. Le amichevoli estive, infatti, compresa quella di ieri sera contro il Monza, ha messo in luce un certo disequilibrio nei meneghini. Certo, si tra

Abbonati per continuare a leggere

Abbonamento Plus+

Accedi a tutti i contenuti premium

€ 49,90

€ 9,90 il primo anno

 

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON

Scopri tutte le offerte

Inter, i migliori video