Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Chivu: "Bravo a nascondere le mie emozioni. Bonny? Una cosa lo aiuterà"

L'allenatore dei nerazzurri ha parlato in vista del debutto stagionale in Serie A a San Siro contro il Torino
2 min
Inter

Inter

Tutte le notizie sulla squadra

"Non parlo delle mie emozioni, sono bravo a nasconderle e a non averle. Allenare la squadra dove ho trascorso un sacco di tempo, vincendo tanto, mi dà qualcosina in più". Così Cristian Chivu ai microfoni di SportMediaset. L'allenatore dell'Inter ha parlato in vista del debutto stagionale in Serie A in programma lunedì 25 agosto (ore 20:45) a San Siro contro il Torino.

Chivu: "Ci sono aspettative, passione e amore"

Chiuvu ha poi aggiunto: "Sono sicuro che il senso di responsabilità che ho per il mio lavoro riuscirà a nascondere le mie emozioni. Cerchiamo di mantenere la stessa mentalità, la stessa percezione rispetto all'importanza di essere un giocatore dell'Inter. Ci sono aspettative, passione e amore".

Chivu: "Bonny è un ragazzo puro che ha voglia di migliorarsi"

Chiusura su Bonny: "È un ragazzo puro, che ha voglia di migliorarsi e che si trova in una reltà importante. Stare vicino a dei grandi campioni aiuta a crescere in fretta".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Inter

Da non perdere

Inter, intesa verbale per DioufL’Inter vira su Cissé del Rennes