Chivu: "Bravo a nascondere le mie emozioni. Bonny? Una cosa lo aiuterà"

"Non parlo delle mie emozioni, sono bravo a nasconderle e a non averle. Allenare la squadra dove ho trascorso un sacco di tempo, vincendo tanto, mi dà qualcosina in più". Così Cristian Chivu ai microfoni di SportMediaset. L'allenatore dell' Inter ha parlato in vista del debutto stagionale in Serie A in programma lunedì 25 agosto (ore 20:45) a San Siro contro il Torino .

Chivu: "Ci sono aspettative, passione e amore"

Chiuvu ha poi aggiunto: "Sono sicuro che il senso di responsabilità che ho per il mio lavoro riuscirà a nascondere le mie emozioni. Cerchiamo di mantenere la stessa mentalità, la stessa percezione rispetto all'importanza di essere un giocatore dell'Inter. Ci sono aspettative, passione e amore".

Chivu: "Bonny è un ragazzo puro che ha voglia di migliorarsi"

Chiusura su Bonny: "È un ragazzo puro, che ha voglia di migliorarsi e che si trova in una reltà importante. Stare vicino a dei grandi campioni aiuta a crescere in fretta".