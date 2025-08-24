Inter, Chivu in attesa degli ultimi colpi di mercato: dai "paletti" di Oaktree alla lista di Marotta e Ausilio

MILANO - E se l’Inter rimanesse così? Vero che le risorse con mancano - sia per il difensore sia per l’eventuale aggiunta in attacco - vero che ci sarebbe un buco da coprire dopo la cessione di Zalewski e vero pure che Chivu un centrale in più lo vorrebbe (aveva chiesto Leoni...), ma l’eventualità non è da escludere. Le ragioni? Innanzitutto, il club nerazzurro non vuole sbagliare la scelta, visto che il nuovo difensore dovrebbe essere il primo tassello del rinnovamento del reparto difensivo, che avrà la sua svolta la prossima estate con gli addii dei vari Acerbi , Darmian e De Vrij , tutti con il contratto in scadenza . Insomma, niente tappabucchi, ma un profilo solido, seppure di prospettiva. Il problema è che i prezzi sono schizzati alle stelle, soprattutto per i giovani.

Inter, un tetto sugli acquisti

Inoltre, ci sono i paletti di Oaktree, che non riguardano soltanto l’età. Come già sottolineato, quest’anno, le disponibilità economiche non mancano e sono pure sostanziose. Ma il fondo americano ha fissato dei parametri, vale a dire circa 25 milioni come costo massimo del cartellino (Sucic, Luis Henrique, Bonny e Diouf sono tutti in quella quota) e ingaggio che non deve superare i 2 milioni. Per andare oltre, occorre un’autorizzazione. Che era arrivata sia per Lookman sia per Koné, ma entrambi erano considerati certezze. Evidentemente, non può essere lo stesso per un elemento prelevato dall’estero e per di più con un’evoluzione tecnica ancora in corso.

Inter, prezzi insostenibili per il mercato

Attenzione, non significa che l’Inter non ci proverà fino all’ultimo. Al contrario, Marotta, Ausilio e Baccin continueranno a lavorare per individuare il profilo che soddisfi i requisiti. I tentativi non sono mancati, basti pensare ai vari Jacquet del Rennes e Ordonez del Bruges, insieme ovviamente ad Akcicek del Fenerbahce. Per i primi due, il club di viale Liberazione si è sentito fare richieste spropositate: 50 milioni per il francese, una quarantina per l’argentino. Un po’ meno per il turco, 20 milioni contro i 16 messi sul tavolo, ma si tratta anche del più giovane dei tre con i suoi 19 anni e, quindi, anche del meno pronto. La distanza tra domanda e offerta non è siderale, ma è difficile immaginare che la partita si possa riaprire. Più facile che, scegliendo di lavorare ancora di più in ottica futura, si punti su un prospetto da far crescere e sviluppare e quindi dai costi ancora più contenuti.

Inter, Marotta a caccia di un difensore

Certo lo scenario cambierebbe obbligatoriamente nel caso in cui arrivasse un’offerta da almeno 20 milioni per Pavard e il diretto interessato accettasse di fare le valigie. Una possibilità del genere l’avrebbe solo il Neom, ma il francese vuole restare in Europa nella stagione che porta al Mondiale. A meno di assalti dell’ultimo minuto di altri club, dunque, restano solo Galatasaray e Marsiglia, mentre il Lilla, per bocca del presidente Letang («ci sono considerazioni economiche che oggi sono impossibili da realizzare»), si è tirato fuori. Un addio di Pavard, evidentemente, andrebbe coperto da un difensore pronto e di valore assoluto, non certo un baby. A quel punto, con ancora più risorse a disposizione, l’eccezione sarebbe inevitabile o quasi. E allora, senza nulla ancora di concreto, un’idea potrebbe essere Upamecano del Bayern, che ha il contratto in scadenza nel 2026 ed è un classe ’98. Di sicuro piace più lui di Kim.