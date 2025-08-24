Chivu prima dell'esordio: "Scudetto? Sto con Max Allegri: il Napoli parte favorito"

Chivu aspetta gli ultimi rinforzi ma intanto domani si gioca Inter-Torino in notturna a San Siro . L'allenatore è pronto per l'esordio sulla panchina nerazzurra: "Abbiamo lavorato bene in queste quattro settimane di lavoro. E' stata una preparazione breve, ma intensa. Non abbiamo avuto tante difficoltà, abbiamo lavorato sodo e i giocatori si sono messi a disposizione. Abbiamo fatto alcune cose bene, altre meno bene. Siamo ancora un cantiere aperto, vogliamo migliorare in tutto. Vogliamo migliorare le prestazioni a livello individuale e collettivo, siamo pronti per iniziare e non vediamo l'ora". Impossibile non parlare della corsa scudetto: "Inter favorita? Io sto con Max Allegri che dice chi vince lo scudetto e il Napoli per quanto ha speso quest'estate parte favorito. Anche se Oriali è un amico".

Chivu sul mercato dell'Inter

"Il mercato è sempre stato mirato. Abbiamo scelto qualche nome ma le società con le quali abbiamo trattato hanno dichiarato incedibili i giocatori come abbiamo fatto noi; le società hanno il diritto di scegliere se vendere o no un giocatore. Siamo stati coerenti perché abbiamo mantenuto la linea di investire sui giovani, scegliendo giovani importanti e già pronti a darci una mano. Il mercato aperto? Quello che pensano gli allenatori vale poco, sono regole imposte dalla Fifa. Vorremo avere tutti cose a posto, però fare l'allenatore significa saper gestire i giocatori coi loro pensieri. Mi diceva un grande allenatore che la cosa più semplice per un tecnico è la partita, il resto sono problemi. Non possiamo decidere noi, certo sarebbe meglio iniziare una stagione sapendo subito qual è la rosa, ma fa parte del gioco non sapere chi arriva e chi parte. Bisogna saper prevenire queste incognite che accadono durante un mercato", ha aggiunto Chivu in conferenza stampa.

Dal Triplete alla panchina

"Cosa spero di trasmettere dall'esperienza del Triplete? Un po' il carattere. C'è sempre un momento in cui se non riesci a portare qualcosa da certe partite, come noi a Kiev nel 2010 - chiude Chivu - Bisogna saper gestire i momenti, avere autostima e arrivare a fine stagione vedendo dove sei per fare l'ultimo salto di qualità e portare a casa gli obiettivi della società".