Marotta: "Lookman era un'opportunità, ma l'Atalanta non voleva cederlo"

Giuseppe Marotta ha fatto il punto sul mercato e non solo ai microfoni di Sky Sport prima della sfida contro il Torino . Il presidente dell'Inter ha parlato di Lookman e della decisione del club di non vendere: " Abbiamo rinunciato ad alcune richieste di vendita dei nostri giocatori, un atto di forza della società . Abbiamo cercato di cogliere le opportunità del mercato. Il calcio italiano è ormai di secondo piano, non si possono fare pazzie, dobbiamo essere creativi".

Inter, le parole di Marotta prima di Inter-Torino

"Abbiamo parlato di Lookman, non lo nego - ha proseguito - L’Atalanta non l’ha messo sul mercato e ne aveva pieno diritto. Lookman era un’opportunità. Abbiamo investito sui giovani, portando giocatori di età media di 21 anni. Stiamo modellando una rosa in sintonia con i programmi della proprietà". Sul fronte tecnico, Marotta ha spiegato la scelta di Cristian Chivu in panchina: "Fabregas era uno dei candidati, come un’azienda va alla ricerca di diversi profili. Chivu aveva tutti i requisiti che cercavamo. Prima abbiamo identificato il profilo dell’allenatore adatto, in Chivu abbiamo trovato tutte le componenti che cercavamo: l’identità, il fatto che ha allenato il settore giovanile dell’Inter e ha vinto titoli, la mentalità. La scelta non è di ripiego". Il presidente ha poi concluso sul mercato: "Altri arrivi? Non intravedo opportunità, la squadra è competitiva, poi vedremo".