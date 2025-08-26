Qualità, visione, personalità: Sucic si è già preso l'Inter di Chivu

È già Sucic-mania. L’Inter ha vinto e convinto alla prima di campionato, surclassando un Torino troppo remissivo e distratto, che si è lasciato travolgere dagli eventi e dall’onda nerazzurra senza riuscire a reagire. E nella festa totale di ieri sera, a prendersi la scena tra i tanti protagonisti c’era anche Petar Sucic. Perché, se era tanta la curiosità di vedere come i “vecchi” avrebbero approcciato la prima di campionato dopo